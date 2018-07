Steuer-CDs: Niedersachsen kassiert 371 Millionen Euro

Hannover Erfolgreiche Jagd nach Schwarzgeld: Mittels angekaufter Steuer-CDs hat sich das Land Niedersachsen seit 2008 insgesamt 371 Millionen Euro von Steuerflüchtlingen zurückgeholt, die am Fiskus vorbei Geld vor allem in der Schweiz, Lichtenstein und Luxemburg Geld versteckt hatten. Diese Bilanz zog jetzt Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) am Freitag in Hannover. Die Finanzämter setzten mehr als 14 100 Verfahren in Gang. Die Hälfte resultierten aus Selbstanzeigen von Steuerbetrügern, die auf diesem Weg einer höheren Strafe entgehen wollten. Für die Steuer-CDs zahlte Niedersachsen 900 000 Euro.

Mittlerweile ist die Zahl der Selbstanzeigen von Steuerbetrügern rückläufig. 2018 waren es bisher nur 471.