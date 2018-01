Hannover Die Agrarwissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten in Deutschland erleben einen wachsenden Zulauf. Bundesweit waren im Studienbereich Agrarwissenschaften, Lebensmittel- und Getränketechnologie zum Wintersemester 2016/17 insgesamt 30 269 Personen eingeschrieben.

In Niedersachsen verzeichneten die Agrar-Fakultäten in diesem Studienbereich 3129 Studierende, die meisten davon an der Universität Göttingen mit 2164 und einem fast ausgewogenen Verhältnis von Frauen zu Männern. Die Fachhochschule Osnabrück ist mit 531 Studierenden, darunter 151 weiblich, deutlich stärker männlich dominiert.

Fest integriert in das landwirtschaftliche Studium ist laut dem Landvolk-Pressedienst in Hannover ein Praktikum. In Göttingen sind 26 Wochen die Mindestvoraussetzung. Studierende in Osnabrück absolvieren ein zwölfmonatiges Praktikum auf einem landwirtschaftlichen Ausbildungsbetrieb.