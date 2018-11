Hannover Robotermenschen, Literatursuche, intelligenter Ackerbau – die Digitalisierung hält an Niedersachsens Hochschulen in vielerlei Form Einzug. Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) verspricht Geld und Stellen.

Thümler nutzt den Termin in der Technischen Informationsbibliothek (TIB), um millionenschwere Investitionen in die Digitalisierung der niedersächsischen Hochschullandschaft anzukündigen.

Wenn der Landtag mitspielt, sollen bis 2021 insgesamt 50 Digitalprofessuren neu entstanden sein. Bereits am 1. Januar startet das vom Informatikinstitut Offis in Oldenburg und einer Einrichtung in Hannover mitkoordinierte Zentrum für Digitale Innovation Niedersachsens (ZDIN), die als virtuelle Plattform mit 25 Millionen Euro geförderte Zukunftslabore in den Themen Mobilität, Energie, Produktion, Landwirtschaft, Gesellschaft und Arbeit sowie Gesundheit vernetzen sollen soll.

Mit acht Millionen Euro aus VW-Dividenden sollen 16 geistes- und kulturwissenschaftliche Projekte zur Digitalisierung gefördert werden. Geld gibt es auch für Big-Data-Projekte und Doktoranden, die sich in ihren Arbeiten mit Digitalisierung befassen.