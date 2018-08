Hannover Weil es immer mehr Haus- und freilebende Katzen gibt, haben einige Städte in Niedersachsen eine Kastrationspflicht eingeführt. Der Landestierschutzverband Niedersachsen fordert alle Kommunen auf, solche Verordnungen zu erlassen. Denn ein Appell an das Verantwortungsbewusstsein vieler Katzenbesitzer reiche oft nicht aus, teilte der Verband mit.

Derzeit plant die Stadt Hannover neue Regeln. Danach müssen freilaufende Katzen kastriert und registriert werden. Betroffen sind alle Katzenbesitzer, deren Tiere unkontrollierten Freigang erhalten, sowie Menschen, die streunenden Katzen regelmäßig Futter geben. Die Kosten übernimmt im Fall von herrenlosen Katzen der Tierschutzverein. Darüber hinaus müssen die Katzen und Kater in einem Haustierregister angemeldet werden. Die neue Verordnung solle noch im Herbst vom Rat auf den Weg gebracht werden.

Je mehr Katzen in den Haushalten lebten, desto mehr freilebende Katzen gebe es, argumentiert der Tierschutzverband. 13,4 Millionen Hauskatzen gibt es nach der jüngsten Auswertung des Industrieverbands Heimtierbedarf und des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe für Deutschland in deutschen Haushalten. Zum Vergleich: 2014 waren es noch 11,8 Millionen Katzen.

Aus Sicht des Landestierschutzverbands Niedersachsen ist die Initiative Hannovers längst überfällig. Die Erfahrung des Verbands zeige, „dass Angebote zur Kastrationsunterstützung, die eine Freiwilligkeit der Katzenhalter voraussetzen, erfolglos blieben“. Ausgesetzte, zurückgelassene und entlaufene Hauskatzen sind den Tierschützern zufolge nicht an das Leben in freier Natur gewöhnt.

In Niedersachsen leben dem Verband zufolge schätzungsweise rund 290 000 Katzen frei. Durch eine nicht kastrierte Hauskatze könne in einem Jahr eine Gruppe von zwanzig neuen Tieren entstehen, warnt der Landestierschutzverband. Hauskatzen bringen zwei Mal pro Jahr im Schnitt vier bis sechs Junge zur Welt. „Mittlerweile werden die Vereine immer häufiger mit einem dritten Wurf im Jahr konfrontiert“, betont Dieter Ruhnke, der Vorsitzende des Landestierschutzverbandes Niedersachsen.

In Niedersachsen haben in den vergangenen Jahren rund 300 Kommunen eine Kastrationspflicht eingeführt, unter anderem der Kreis Cloppenburg, Bad Harzburg, Diepholz und Zeven. In Oldenburg ist die Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für Katzen mittlerweile schon seit sieben Jahren in Kraft. Wer die vorgegebenen Bestimmungen nicht einhält, kann dort wegen einer Ordnungswidrigkeit mit einer Buße von bis zu 5000 Euro belegt werden.