Hannover Die vielen Feiertage und das gute Wetter haben den Tourismus in Niedersachsen im Mai beflügelt. Wie das Landesamt für Statistik am Montag mitteilte, buchten knapp 1,6 Millionen Gäste im Mai ein Übernachtungsquartier in Niedersachsen, was im Vergleich zum Vorjahresmonat einem Gästezuwachs von 8,7 Prozent entspricht. Die Zahl der Übernachtungen stieg sogar um 9,1 Prozent auf 4,7 Millionen.

Vor allem inländische Gäste nutzten die vielen Feiertage zu Kurztrips. Die Zahl der ausländischen Gäste ging dagegen im Mai um 8,5 Prozent auf rund 143 000 zurück.

Besonders Campingplätze profitierten. Die Zahl der Gäste auf Campingplätzen legte im Mai um 55,7 Prozent auf insgesamt rund 233 000 zu.

Von Januar bis Mai kamen insgesamt mehr als 5,4 Millionen Gäste nach Niedersachsen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Plus von 4,6 Prozent.