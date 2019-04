Varel

Ermittler Durchsuchen 22 Objekte Acht Festnahmen nach Drogen-Razzia in Varel

Schlag gegen die Drogenkriminalität: 22 Objekte sind in Varel durchsucht worden, zwei weitere in Esens. In Varel wurden unter anderem ein 17-Jähriger und eine 81 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen.