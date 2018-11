TUI setzt auf Hotels nur für Erwachsene

Hannover TUI Deutschland baut im kommenden Sommer das Angebot an „Adults-only“-Hotels deutlich aus. Es soll 15 Prozent mehr Hotels geben, in denen ausschließlich Erwachsene übernachten dürfen, teilte der Reiseveranstalter bei der Veröffentlichung seines Sommerprogramms 2019 mit. Allein zwölf Hotels der „Adults-only“-Marke „Sensimar“ sollen eröffnen. Außerdem plant TUI mit der M/Y „TUI Sensimar 1“ ein eigenes Schiff, das Platz für 16 Personen bietet und in der Sommersaison in der Ägäis unterwegs sein wird. Zielgruppe sind hier vor allem die sogenannten Millennials.