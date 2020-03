Tui vor Einigung auf Staatshilfe

Hannover Der weltgrößte Reisekonzern Tui steht in der Coronakrise offenbar kurz vor einer Einigung über staatliche Unterstützung in Milliardenhöhe. Es gehe um Staatshilfe im Umfang von knapp zwei Milliarden Euro, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag. Tui habe sich mit der staatlichen Förderbank KfW auf die Bedingungen geeinigt. Ein Tui-Sprecher sagte dazu: „Wir sind in guten Gesprächen.“ Es gebe aber noch keine abschließende Entscheidung.