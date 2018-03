TUI will Ausflüge vor Ort

Hannover Der weltgrößte Reisekonzern TUI (Hannover) will dank einer Übernahme noch stärker im Geschäft mit Ausflügen an Urlaubsorten mitmischen. Das Unternehmen kauft für 110 Millionen Euro das sogenannte Zielgebiets-Management seiner früheren Tochter Hotelbeds zurück, teilte TUI am Mittwoch mit. Der Bereich sei mit 2600 Mitarbeitern in 25 Ländern wie Italien, Kroatien, Mauritius und Kanada aktiv.

Die spanische TUI-Tochter TUI Destination Services soll durch die Übernahme auf mehr als 9000 Mitarbeiter wachsen und 700 Millionen Euro Umsatz erreichen. TUI-Chef Fritz Joussen sieht im Ausflugsgeschäft großes Wachstumspotenzial.