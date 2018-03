Hannover Niedersachsen leben ausgesprochen gerne in ihrem Land. Sie schätzen die gute Nachbarschaft und lieben die Sauberkeit und Ordnung. Diese Wertschätzung hat sich seit 2015 nochmals verbessert. Das geht aus einer großen Umfrage unter 40 000 Bürgern zwischen 21 und 101 Jahren im Auftrag des Landeskriminalamtes hervor.

Danach sind Niedersachsen ausgesprochen sesshaft. Über 62 Prozent leben schon seit zehn und mehr Jahren am selben Ort in ihrer Wohnung oder ihrem Haus. Dieser Wert hat sich nur wenig in den letzten Jahren verändert – trotz aller Globalisierung. Diese Wohnorttreue geht einher mit einer großen Zufriedenheit mit der Umgebung. Über 90 Prozent loben die „hohe Nachbarschaftsqualität“ sowie Sauberkeit und Ordnung ohne störende Beschädigungen und Verschmutzungen. Diese Bewertung ist in den letzten fünf Jahren stabil geblieben. Nur 4,8 Prozent fühlen sich in ihrem Wohnumfeld wegen Schmierereien und Abfall unwohl. Dabei fällt auf, dass sich Frauen etwas mehr an herumliegendem Müll stören als Männer.

Zwei Drittel der Niedersachsen stimmen der Aussage zu, dass das Land im Großen und Ganzen über attraktive Plätze und Straßen verfügt, über „schön gestaltete Häuser“ freuen sich 70,7 Prozent und über gut erhaltene Wohnhäuser sogar mehr als 91 Prozent.

Fast 80 Prozent erleben zugleich eine „hohe Intensität“ der Kontakte mit den Nachbarn. Die Befragten (78,4 Prozent) kennen ihre Nachbarn beim Namen und haben Kontakt mit ihnen: Man kennt sich, und man hilft sich gegenseitig (71 Prozent). 81,4 Prozent sagen sogar: „Ich kann mich auf den Nachbarn verlassen.“ Negative Erfahrungen fallen dagegen weit zurück. Über geringe Kontakte mit den Nachbarn berichten gerade einmal 11,6 Prozent der Befragten.