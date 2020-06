Urlaub In Der Corona-Krise: Nordseeküste gut gebucht

Hannover Die Lockerungen für den Tourismus in Niedersachsen sind gerade noch rechtzeitig für die Sommersaison gekommen. Es gebe „eine gute Buchungslage“, der Ausblick stimme optimistisch, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Insbesondere naturnahe Ziele und Angebote für Radfahrer und Wanderer seien gefragter als sonst. Lieblingsziele wie die Nordseeküste und die Ostfriesischen Inseln seien ohnehin auch vor der Corona-Krise schon gut gebucht gewesen.

„Der Sommerurlaub wird sicherlich in diesem Jahr anders aussehen, als wir es bisher erlebt haben“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Trotz der aufgehobenen Reisewarnungen für bestimmte Ziele im Ausland entschieden sich dennoch viele Gäste für einen Urlaub in Niedersachsen. Wenn die Urlauber sich dabei ebenso wie Hoteliers und Gastronomen an die Abstände und Hygienemaßnahmen hielten, sei er „sehr zuversichtlich, dass es möglich sein wird, einen schönen und erholsamen Urlaub zu verbringen“.

Ab in den Urlaub – Es kann wieder losgehen Von diesem Montag an können Urlauber aus Deutschland wieder zu beliebten Zielen in Europa aufbrechen. Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes als Folge der Corona-Pandemie wird heute voraussichtlich für 27 europäische Staaten aufgehoben. Zugleich lassen die meisten Länder in Europa wieder Touristen einreisen. Spanien als Urlaubsland Nummer eins der Bundesbürger ist zwar erst ab dem 21. Juni dabei. Doch bis zu 10 900 Menschen sollen für einen Test von Montag an nach Mallorca und auf die anderen Balearen-Inseln fliegen dürfen. Für mehr als 160 Staaten soll die Reisewarnung heute hingegen zunächst bis zum 31. August verlängert werden. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte aber klargemacht, dass es auch da noch Ausnahmen geben könnte – zum Beispiele für b eliebte Urlaubsländer wie die Türkei.

Alles Wichtige zum Urlaub in der Küstenregion unter www.nwzonline.de/nordsee-urlaub