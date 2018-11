Hannover /Vechta Nur wenige Verbraucher wissen, dass die Region Vechta nicht nur ein wichtiger Veredlungsstandort ist, sondern zudem Deutschlands Spitzenreiter im Erdbeeranbau. Dies ist einer Analyse zur Entwicklung des Obstbaus in Deutschland von 2005 bis 2017 zu entnehmen, die das Braunschweiger Thünen-Institut für Betriebswirtschaft (TI) vorgelegt hat, so der Landvolk-Pressedienst in Hannover. Danach bauten 2017 fast 11 000 Betriebe in Deutschland auf circa 76 000 Hektar Obst an.

1140 Obsthöfe in Niedersachsen bewirtschaften 15 160 Hektar. Das entspricht fast 20 Prozent der gesamtdeutschen Obstanbaufläche. Drei Schwerpunkte kennzeichnen den niedersächsischen Obstanbau: Der Apfelanbau steht in Niedersachsen wie deutschlandweit an erster Stelle. Die Spitzenposition nimmt die Niederelbe um Stade ein. Die Region Weser-Ems wartet hingegen mit dem Erdbeeranbau auf: Im Landkreis Vechta bauen 27 Betriebe auf 1726 Hektar Erdbeeren an, das ist die größte Anbaufläche Deutschlands. Die Anbaufläche von Freilanderdbeeren verringert sich in Niedersach-sen wie anderenorts zunehmend, der Anbau von Erdbeeren im geschützten Anbau wie unter Folie nimmt dagegen zu.

Die Landkreise Diepholz und Nienburg sowie der Heidekreis gelten als Heimat der Blau- oder Heidelbeere.