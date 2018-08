Hannover Der heiße Sommer hat Niedersachsens Straßen bislang nicht viel anhaben können. „Größere Fahrbahnschäden, die auf Hitzeeinwirkungen zurückzuführen sind, haben wir auf unseren Straßen bislang nicht zu vermelden“, sagte Heike Haltermann, Sprecherin der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover.

In den vergangenen Wochen habe es nur drei kleinere Hitzeschäden – sogenannte Blow-ups – gegeben, einen auf der A29 und zwei auf der A27, berichtete Haltermann. „Grundsätzlich ist zu sagen, dass insbesondere ältere Betonfahrbahnen betroffen sind.“

„Es wurde viel saniert in den vergangenen Jahren, das hat offenbar Früchte getragen“, meinte dazu Christine Rettig vom ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt in Laatzen. „Auch deshalb sind diesmal weniger Schäden als in vergangenen Hitzesommern zu beobachten“, sagte sie.