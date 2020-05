Verkehr: Niedersachsen soll aufs Rad

Hannover Obwohl immer mehr Niedersachsen für ihre täglichen Wege auf das Fahrrad umsteigen, gibt es Kritik. Grund dafür sind etwa ein Mangel an Radwegen auf dem Land oder andere Verkehrsteilnehmer wie Autos in der Stadt. Deshalb hat der Landtag am Dienstag ein Bündel von Maßnahmen auf den Weg gebracht, das dem Fahrrad mehr Priorität geben soll. Denn beim Klimaschutz und der Verkehrswende ist das Rad ein wichtiger Baustein.

Vorbild sind die Niederlande, wo der Radverkehr bereits ein Drittel vom Gesamtverkehr ausmacht. Im Nachbarland Niedersachsen, wo es meist ähnlich flach ist, sind es lediglich 15 Prozent.

Vor allem in ländlichen Regionen Niedersachsens, wo Bus und Bahn meist keine Alternative sind, sei das Rad ein unverzichtbares Verkehrsmittel, heißt es in der Begründung des Gesetzes. 44 Prozent der Landesstraßen verfügten aber noch nicht über einen Radweg, viele weitere Radwege seien sanierungsbedürftig und das Land komme mit der Planung gar nicht hinterher, um genügend Pisten für Radler asphaltieren zu lassen. Hier solle mehr Dampf gemacht werden.

Insbesondere nach schweren Radunfällen an Landesstraßen sollen Projekte auch vorgezogen werden, damit sich nicht noch weitere Menschen dort verletzen. Eine steigende Zahl von Radunfällen ist die Kehrseite des Trends zum Radfahren.

Für 2020 stelle das Land dafür erstmals neun Millionen Euro zur Verfügung, teilte das Verkehrsministerium mit. In den vergangenen Jahren waren dies jeweils fünf Millionen Euro, womit jährlich rund 20 Kilometer Radwege neu gebaut wurden.

Ein wichtiger Punkt beim Maßnahmenkatalog des Landtags ist auch die bessere Erreichbarkeit von Bahnhöfen und anderen Haltestellen für Radfahrer. Dazu gehören auch vernünftige Abstellmöglichkeiten dort für Fahrräder – inklusive Ladesäulen für E-Bikes. Außerdem solle die Mitnahme von Fahrrädern in der Bahn kostengünstig und nutzerfreundlich gestaltet werden.