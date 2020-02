Viele neue Unternehmen

Hannover In Niedersachsen sind 2019 trotz schwierigerer Konjunkturlage mehr Gewerbebetriebe an- als abgemeldet worden. Dies teilte das Statistische Landesamt am Montag mit. Insgesamt 59 600 Anmeldungen von Firmen bei den Gewerbeämtern im Land standen knapp 50 400 Abmeldungen gegenüber. Viele neu registrierte Firmen gab es etwa in den Sektoren Einzelhandel (11 130) und Baugewerbe (7397). Im Kfz-Gewerbe kamen 2077 Betriebe hinzu. Die Zahl der Anmeldungen wuchs um 3,5 Prozent, während die der Abmeldungen um 1,2 Prozent sank.