Warnstreik bei Postbank in Region

Hannover Wegen eines Warnstreiks müssen Postbank-Kunden in Niedersachsen und Bremen für zwei Tage mit Einschränkungen im Telefon- und Filialservice rechnen. Aufgerufen zu dem Ausstand an diesem Freitag und Samstag seien 2000 Angestellte der Postbank in den beiden Bundesländern, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft „Verdi“ am Donnerstag in Hannover mit. Zu einer Kundgebung am Freitag in Hannover erwarte die Gewerkschaft etwa 700 Teilnehmer. Das Geldhaus gehört zur Deutschen Bank.