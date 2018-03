Weniger Erdöl und Erdgas gefördert

Hannover Die Förderung von Erdgas in Deutschland ist 2017 um acht Prozent und die von Erdöl um sechs Prozent gesunken. Wie der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) am Dienstag in Hannover mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 7,3 Milliarden Kubikmeter Erdgas und 2,2 Millionen Tonnen Erdöl gefördert. Die Erdgasförderung konzentriert sich fast vollständig auf Niedersachsen (96,6 Prozent). Schwerpunkte der Erdölförderung blieben Schleswig-Holstein (55,7 Prozent) und Niedersachsen (35,4 Prozent). Der Wert der gesamten heimischen Produktion betrug 1,7 Milliarden Euro.