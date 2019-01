Weniger Rinder und Schweine im Land

Hannover In Niedersachsen werden weniger Schweine und Rinder gehalten. Dies gehe aus den bundesweiten Viehzählungsergebnissen hervor, wie das Landvolk am Montag mitteilte. Demnach wurden am Stichtag im November des vergangenen Jahres 2,54 Millionen Rinder gehalten, zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr waren es noch 2,6 Millionen Tiere.

Parallel dazu ging auch die Zahl der Rinderhalter von 20 818 in 2017 auf 20 567 in 2018 zurück. Eine ähnliche Entwicklung wie bei den Rindern gab es auch bei den Schweinen. Ihr Bestand schrumpfte von 8,71 auf 8,3 Millionen, die Zahl der Halter sank von 5 900 auf 5 500.

Niedersachsen unterscheidet sich damit nicht vom bundesweiten Trend. Deutschlandweit sank die Zahl der Rinder um 2,7 Prozent (11,95 Millionen), der Schweinebestand reduzierte sich um 4,1 Prozent (26,44 Millionen).