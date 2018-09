Weniger Schieflagen

Hannover Die Zahl der Firmenpleiten in Niedersachsen ist erneut gesunken. Landesweit beantragten in der ersten Hälfte des Jahres 843 Unternehmen Insolvenz. Dies seien 9,2 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum 2017, teilte das Landesamt für Statistik (LSN) in Hannover am Montag mit. Damit hat sich der Trend der vergangenen Jahre fortgesetzt. Im gesamten Jahr 2017 hatte es landesweit 1710 Unternehmensinsolvenzen gegeben. Das war der tiefste Stand in diesem Jahrtausend. Fachleute führen dies auf die gute Konjunktur zurück.