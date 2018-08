Hannover Weg von den Sonntagsreden, hinein ins ständige Bewusstsein: Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (Sande/Kreis Friesland) will den Klimaschutz in der Landes-Verfassung verankern. „Mit dem Klimaschutz und der Erfordernis, uns an den Klimawandel anzupassen, hat Niedersachsen eine große gesellschaftliche Aufgabe. Wir wollen den Klimaschutz mehr ins Bewusstsein rücken und unsere Handlungen stärker darauf fokussieren. Folgerichtig ist daher eine Aufnahme in die Verfassung, die unsere Aktivitäten ergänzt und unterstützt“, betonte der SPD-Politiker am Montag vor Journalisten in Hannover.

Der Effekt sei einfach: Bei Gesetzesvorhaben, Maßnahmen und Planungen wäre ein Klimacheck künftig unerlässlich. „Damit wird der Klimaschutz massiv vorangebracht“, ist Lies überzeugt. Wetterextreme wie die aktuelle Hitzeperiode und der verregnete Sommer im vergangenen Jahr werden uns nach Ansicht des Ministers auch in Zukunft begleiten – sogar noch häufiger als bisher.

Ein Klimakompetenzzentrum solle die Klimafolgen auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher Modelle und Daten analysieren sowie lokale und übergreifende Aktivitäten bündeln und steuern. „Um den CO2-Ausstoß dauerhaft zu reduzieren und den Klimawandel noch in beherrschbaren Grenzen zu halten, brauchen wir die Energiewende“, sagte Lies. Die schnellste Maßnahme, CO2 einzusparen, sei der Kohleausstieg – dieser müsse konsequent vorbereitet und dann zügig umgesetzt werden.

„Außerdem müssen wir über eine angemessene Bepreisung des CO2-Ausstoßes in allen Sektoren nachdenken. Die so generierten Mittel könnten in einen Klimafonds fließen, mit dem investive Maßnahmen finanziert werden.“ Der Bund solle seine Blockadehaltung bezüglich der Energiewende aufgeben und verlässliche Rahmenbedingungen für alle Beteiligten schaffen, forderte Lies. Dazu werde er in der kommenden Woche Gespräche mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier führen, den er auf einer Reise durch Niedersachsen begleite.

Imke Byl, klimaschutzpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, findet den Klimaschutz-Vorstoß von Lies zwar richtig, vermisst aber „echte Maßnahmen“. Ohne konkrete Pläne zur Minderung der Treibhausgasemissionen sei die Verankerung in der Verfassung nicht mehr als ein Feigenblatt. In einem Klimagesetz müssten „endlich substanzielle Rahmenbedingungen für die Wärmewende und eine vernetzte, emissionsfreie Mobilität geschaffen werden“.