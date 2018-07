Hannover /Wiesbaden Die Zahl der Scheidungen in Niedersachsen und Bremen ist zurückgegangen. 2017 wurden rund 16 000 Ehen in Niedersachsen geschieden, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr waren es noch rund 17 100 Trennungen durch richterlichen Beschluss. In Bremen sank die Zahl im selben Zeitraum um etwa 100 auf rund 1300 Scheidungen.

Bundesweit ist die Zahl der Ehescheidungen im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 25 Jahren gesunken. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden 2017 insgesamt 153 500 Ehen geschieden. Das war ein Rückgang um 9000 beziehungsweise um 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Niedriger als im Jahr 2017 war die Zahl der Scheidungen zuletzt im Jahr 1992 mit 135 000 Fällen.

Besonders häufig endeten die Ehen nicht nach dem „verflixten siebten Jahr“, sondern nach sechs Jahren: Knapp 8000 der Scheidungen gab es für Ehen, die 2011 geschlossen wurden. Im Durchschnitt liegen 15 Jahre Ehe hinter frisch geschiedenen Paaren.