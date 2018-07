Hannover Niedersachsen will das Füttern und das Fotografieren aus kurzer Distanz von wildlebenden Wölfen verbieten. Eine entsprechende Verordnung will das Umweltministerium noch in diesem Jahr erlassen. Bei Verstößen droht ein Bußgeld. „Die Höhe steht noch nicht fest, aber es soll schon empfindlich sein“, sagte die Ministeriumssprecherin Lotta Cordes in Hannover der NWZ. Das Bußgeld wird von der Unteren Naturschutzbehörde verhängt. Erlaubt bleibt, einen Wolf aus großer Entfernung zu fotografieren.

„Das Wildtier Wolf hat eine natürliche Scheu vor dem Menschen und hält deshalb grundsätzlich Distanz“, betont Sprecherin Cordes. Es werde aber von den Naturschutzbehörden immer wieder über Menschen berichtet, die versuchten, „aktiv Kontakt zu Wölfen aufzunehmen, indem sie wiederholt deren Nähe suchen, sie mit Futter ködern, um sie fotografieren oder möglicherweise sogar berühren zu können“, sagte Cordes. „Dieses Verhalten kann dazu führen, dass diese Wölfe, vor allem Jungtiere, ihre natürliche Scheu vor dem Menschen verlieren.“

Vor drei Jahren hatte in Niedersachsen der Fall des Wolfes „MT6“ oder „Kurti“ für Aufsehen gesorgt. Das Tier näherte sich mehrmals Menschen bis auf wenige Meter. Das Umweltministerium entschied daraufhin, dass der Wolf ein Sicherheitsrisiko darstelle, und ließ ihn durch die Polizei erschießen.

Als Ursache für die geringe Scheu des Tieres vermutete das Ministerium, „MT6“ sei womöglich als Jungtier von Menschen gefüttert worden oder mit Menschen in Kontakt gekommen.