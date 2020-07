Wölfe kosteten Land bereits 3,4 Mio. Euro

Hannover Für Schutzzäune und andere Präventionsmaßnahmen gegen den Wolf hat das Land Niedersachsen in diesem Jahr bereits rund 3,44 Millionen Euro ausgezahlt. Zugrunde lagen dabei ausnahmslos Anträge von Nutztierhaltern aus 2019, wie das Umweltministerium in Hannover mitteilte. Im gesamten Jahr 2019 flossen dagegen nur gut 732 000 Euro für Präventionsmaßnahmen etwa an Halter von Schafen oder Ziegen. Hintergrund für die immens gestiegenen Ausgaben ist nach Ministeriumsangaben, dass das Land die Kosten für Schutzzäune seit dem vergangenen Jahr zu 100 Prozent übernimmt. In Niedersachsen leben nach Angaben der Landesjägerschaft mittlerweile 25 Rudel. Mit Welpen und umherziehenden Einzeltieren dürften es insgesamt mehr als 350 Wölfe sein.