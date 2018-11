Hannover Wer auf einer Ostfriesischen Insel Bauland erwerben will, muss normalerweise ganz tief in die Tasche greifen. Dem Land Niedersachsen gehört zwar ein Großteil dieser Flächen, aber der Staat hat gegenüber den Steuerzahlern eine Verpflichtung und darf das Bauland daher auch nicht unter den marktüblichen Preisen verschachern. Nun hat sich das Finanzministerium in Hannover etwas einfallen lassen, um es Interessierten dennoch zu ermöglichen, sich auf einer Ostfriesischen Insel zu einem akzeptablen Preis ein Häuschen zu bauen. Niedersachsen verkauft das Bauland nicht, sondern vermietet es dauerhaft. Voraussetzung: Das Eigenheim muss selbst genutzt werden und darf beispielsweise nicht an Urlauber vermietet werden. Möglich ist die Pachtregelung außerdem, wenn es sich um sozialen Wohnungsbau auf den Inseln handelt.

Wenn auf den Grundstücken Wohnhäuser zur eigenen Nutzung errichtet werden, wird der Erbbauzinssatz um drei Viertel reduziert. „Damit korrigieren wir einen großen Teil des Anstiegs der Grundstückskosten auf den Inseln und helfen den Inselbewohnern, bezahlbare Wohnungen zu finden oder selbst zu schaffen“, betont der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers, in dessen Zuständigkeit die Grundstücke des Landes liegen. Das Land Niedersachsen ist auf den Ostfriesischen Inseln der mit großem Abstand umfangreichste Grundeigentümer. Von der gesamten Fläche aller bewohnten Inseln stehen 77 Prozent im Eigentum des Landes. Hierbei handelt es sich ganz überwiegend um unbebaute Flächen für den Küsten- und Naturschutz oder für landwirtschaftliche Nutzung. Sofern neue Wohnbaugebiete ausgewiesen werden, betrifft dies fast immer landwirtschaftlich genutztes Landeseigentum.

Den Grundstücksmarktberichten 2009 und 2018 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte (GAG) in Aurich zufolge haben sich die Bodenrichtwerte für Wohnbauflächen in mittlerer Lage im genannten Zeitraum auf Borkum um 39 Prozent, auf Juist um 333 Prozent und auf Langeoog sogar um 467 Prozent erhöht.

Um dieser Preissteigerungsspirale entgegenzuwirken, will das Finanzministerium den beschriebenen Erbbaurechts-Erlass herausgeben, der ab dem 1. Januar greifen soll. Der Erbbauzins für den sozialen Wohnungsbau beträgt dann ein Prozent anstelle der als marktüblich angesehenen und festgelegten vier Prozent, für die eigene Wohnungsnutzung 1,25 Prozent (bisher fünf) und für gewerbliche sowie sonstige Nutzung unverändert sechs Prozent.