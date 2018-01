Wolfsbüro bekommt neue Leiterin

Hannover Das Wolfsbüro des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hat eine neue Leitung. Birte Schmidt hat am 22. Januar 2018 die Position von Verena Harms übernommen. Harms wird als stellvertretende Leiterin tätig sein und sich als Biologin und Wolfsexpertin wieder verstärkt auf Aufgaben konzentrieren, bei der ihre fachliche Expertise gefordert ist. Sie ist seit der Gründung im Jahr 2015 im Wolfsbüro tätig. Im Juni 2017 übernahm sie zusätzlich die Leitungsfunktion.

Schmidt verfügt als Umweltplanerin und Assessorin der Landespflege über fundierte Behördenerfahrung und unterstützte die Leitung des Wolfsbüros als Teammitglied bereits seit Längerem. In ihrer neuen Position möchte sie vorrangig an der Optimierung der Abläufe der Behördentätigkeiten, wie die Zahlung von Fördergeldern an die Nutztierhalter für Herdenschutzmaßnahmen, arbeiten. „Davon werden auch die Tierhalter profitieren“, sagt die gebürtige Vechtaerin.