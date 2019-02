Hapag-Lloyd fährt mehr Gewinn ein

Beeindruckend sind die Ausmaße moderner Containerfrachter. Das Foto zeigt die „Valparaíso Express“ (mit Hamburger Wappen am Bug) am Panama-Kanal. Der Riese gehört zur Reederei Hapag-Lloyd. Diese hat 2018 von ihrem Zusammenschluss mit der arabischen Reederei United Arab Shipping Company (UASC) profitiert. Positiv wirkten sich auch höhere Transportmengen und zunehmend bessere Frachtraten aus. Der Umsatz kletterte nach ersten Berechnungen um 15 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro, wie der Konzern am Montag in Hamburg mitteilte. Der Betriebsgewinn Ebit legte um knapp acht Prozent auf 443 Millionen Euro zu. Die Hamburger hatten sich im Mai 2017 mit der arabischen Reederei UASC zusammengeschlossen. Die ganze Bilanz gibt es am 22. Märzdpa-BILD: