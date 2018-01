Harlow Apple dehnt seine Bildungsinitiative „Jeder kann programmieren“ auf 16 Länder in Europa aus. An 70 Schulen, Hochschulen und Universitäten in Europa soll ein von Apple entwickelter Lehrplan eingeführt werden, die Studierende in die Lage versetzen soll, mobile Apps zu schreiben, kündigte Apple-Chef Tim Cook am Freitag in Harlow im Südosten Englands an. Damit wolle man die Studenten mit den nötigen Fähigkeiten ausstatten, damit sie in der boomenden „App-Economy“ Karriere machen könnten.

„Wir glauben, dass jeder Mensch lernen sollte, wie man programmiert“, sagte Apple-Chef Tim Cook der Agentur dpa. „Egal, ob Du ein Mode-Designer bist oder ein Arbeiter in der Fabrik oder als Ingenieur oder Lehrer arbeitest: Programmieren wird immer wichtiger für Dich. Software berührt alle Ebenen.“

An dem Programm beteiligen sich Schulen und Universitäten in Karlsruhe, Düsseldorf, Gehrden, Kall-Steinfeld, München, Potsdam und Aachen. Der Nordwesten ist nicht beteiligt.

Cook trat Befürchtungen entgegen, die Kurse seien zu dicht an den kommerziellen Interessen an Apple ausgerichtet. „Wir haben die Initiative von Anfang an gemeinsam mit Lehrern entwickelt und nicht nur zum Schluss ein Feedback abgefragt.“ Teil des Konzeptes sei auch, dass Dozenten und Lehrer das Curriculum an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen könnten.