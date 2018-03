Haselünne Die Aktionäre des emsländischen Getränkeherstellers Berentzen müssen sich in diesem Jahr auf eine geringere Dividende als im Vorjahr einstellen. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Haselünne mitteilte, soll der Hauptversammlung am 3. Mai eine Dividende von 22 Cent je Aktie vorgeschlagen werden (Vorjahr: 25 Cent).

„Im Geschäftsjahr 2017 haben wir Licht und Schatten erlebt“, sagte Vorstand Oliver Schwegmann. Berentzen hatte 2017 u.a. mit einer schlechten Orangenernte zu kämpfen, die sich negativ auf das Geschäft mit Frischsaftpressen auswirkte, und blieb auch in der Wachstumssparte Alkoholfreie Getränke hinter den eigenen Erwartungen zurück. Positiv überrascht wurde Berentzen dagegen von der Entwicklung seiner traditionellen Spirituosensparte mit einem Absatzplus von sechs Prozent bei den Kernmarken Berentzen und Puschkin.

Das Unternehmen bestätigte vorläufige Geschäftsergebnisse, wonach der Umsatz 2017 um 1,2 Prozent auf 172,1 Millionen Euro zulegte. Das Konzernergebnis stürzte dagegen um 40,9 Prozent auf 2,6 Millionen Euro ab.

Um das Ergebnis zu verbessern, will die Berentzen-Führung u.a. die Effizienz steigern und die interne Umstrukturierung des Unternehmens fortsetzen. Schwegmann zeigte sich zuversichtlich, dass die angestoßenen Maßnahmen insbesondere ab der zweiten Jahreshälfte ihre Wirkung entfalten werden. Dementsprechend erwartet der Vorstand für 2018 auch wieder mehr Wachstum bei Umsatz und Ergebnis.