Haselünne Starke Geschäfte mit den eigenen Marken bei alkoholfreien Getränken, aber Schwierigkeiten beim Absatz von Saftpressen: Der Getränkekonzern Berentzen hat im ersten Quartal trotz Umsatzeinbußen sein Betriebsergebnis gesteigert. In den ersten drei Monaten des Jahres verdiente der Konzern vor Steuern und Zinsen (Ebit) 1,7 Millionen Euro – das sind 10,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte die börsennotierte Berentzen Gruppe AG dieser Tage in Haselünne (Emsland) mit.

Die Erlöse lagen dagegen nur noch bei 36,5 Millionen Euro nach 38,9 Millionen Euro im ersten Quartal 2017. Im Gesamtjahr erwarte der Konzern weiter ein Umsatz- und Ergebniswachstum, kündigte Vorstand Oliver Schwegmann an. Der aus Löningen (Kreis Cloppenburg) stammende Manager steht seit 2017 an der Firmenspitze.

Beim Betriebsergebnis profitiere Berentzen von der laufenden Portfoliobereinigung, erklärte er. Margenschwache Produkte seien aus dem Sortiment genommen und Umsatzeinbußen in Kauf genommen worden. Gleichzeitig sei so die Marge – also der Anteil des operativen Ergebnisses am Umsatz – von vier auf 4,7 Prozent gesteigert worden.

Insgesamt sei das Geschäft mit alkoholfreien Getränken hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die eigene Softdrink-Marke „Mio Mio“ sei dagegen auf ein Absatzplus von 37 Prozent gekommen. Der Erlös bei alkoholischen Getränken sei leicht zurückgegangen.

An Supermärkte und die Gastronomie verkauft Berentzen auch Saftpressen. Der Absatz in Frankreich habe noch nicht das hohe Niveau der vergangenen Jahre erreicht, erklärte Schwegmann. In den USA entwickele sich der Absatz positiv, mit den Absatzzahlen im deutschsprachigen Raum sei er „sehr zufrieden“.