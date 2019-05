Haselünne /Hannover Dem Aufsichtsrat der Berentzen-Gruppe gehören ab sofort nur noch sechs statt neun Mitglieder an. Bereits bei der Hauptversammlung 2018 hatte die Aktionäre des emsländischen Getränkeunternehmens aus Kosten- und Effizienzgründen eine entsprechende Verkleinerung beschlossen. Beim diesjährigen Aktionärstreffen am Mittwoch in Hannover, wählte die Hauptversammlung nun auch Mitglieder dieses verkleinerten Aufsichtsrates.

Mit Uwe Bergheim, Frank Schübel, Daniël M. G. van Vlaardingen und Hendrik H. van der Lof als Vertreter der Anteilseigner sowie Heike Brandt und Bernd Düing als Vertreter der Arbeitnehmer gehörten alle Mitglieder des neuen Aufsichtsrates auch dem alten Kontrollgremium an. Ausgeschieden sind Johannes C.G. Boot, Roland Klose und Adolf Fischer. Bergheim wurde erneut zum Aufsichtsratschef gewählt.

Berentzen-Vorstand Ralf Brühöfner kündigte während des Aktionärstreffens zudem eine neue Dividendenpolitik an. Demnach sollen künftig immer mindestens 50 Prozent des Konzerngewinns als Dividende ausgeschüttet werden.