Oldenburgs Handwerkskammer-Chef Henke Im Interview: Auch jetzt noch Ausbildung beginnen!

Frage: Herr Henke, das Corona-Jahr und die Berufsausbildung – wie schlecht wird 2020 denn nun wirklich?

Henke: Positiv gesprochen: Bei den neuen Ausbildungszahlen erreicht das regionale Handwerk 90 Prozent des Vorjahres. Andererseits fehlen zehn Prozent. Das ist eine erhebliche Lücke.

Frage: Frage: Gibt es in allen Bereichen weniger Verträge?

Henke: Nein, die Entwicklung ist unterschiedlich. Bei den Zimmerern gibt es mehr neue Ausbildungsverträge als 2019. In diesem Beruf haben viele Betriebe trotz Corona durchgearbeitet. Das Nahrungsmittelhandwerk bewegt sich auf Vorjahresniveau. In den Bereichen, die besonders unter den zeitweiligen Schließungen gelitten haben, registrieren wir deutliche Rückgänge. Dazu zählen Gesundheitsberufe oder das Friseurhandwerk. Die Corona-Pandemie zeigt am regionalen Ausbildungsmarkt deutliche Spuren, auch im Handwerk.

Frage: Sind wir denn jetzt durch? Wird es wieder besser?

Henke: Das bleibt abzuwarten. Insgesamt steht das Handwerk gut da. Wichtig wird nun sein, wie sich die Gesamtwirtschaft entwickelt. Industrie, Gastronomie, Veranstaltungen – davon hängt viel ab. Es bleibt erstmal spannend. Ich gehe davon aus, dass das Thema „Fachkräftegewinnung“ weiterhin ganz oben auf betrieblichen Agenden stehen bleibt.

Frage: Inwiefern finden die Ausbildungsbetriebe des Handwerks 2020 besonders schwer ihren Nachwuchs?

Henke: Da kommen mehrere Punkte zusammen. Beispiel: Wegen der Umstellung des Abiturs auf neun – statt bisher acht – Jahre Schulzeit fehlt ein Teil des Jahrgangs. Coronabedingt gab es zudem deutlich weniger Möglichkeiten, sich kennenzulernen, also etwa über Schulpraktika, andere Praktika oder Ausbildungsmessen. Schulen waren geschlossen und die Betriebe hatten während der Pandemie zunächst finanzielle und rechtliche Dinge zu klären.

Frage: Kann man denn vielleicht jetzt noch etwas aufholen?

Henke: Aber sicher! Es ist überhaupt kein Problem, noch eine Berufsausbildung zu beginnen. Auch der 1. Oktober oder der November sind machbar. Im Gegenteil: Wir wünschen uns das sogar.

Frage: Manche Jugendliche drehen jetzt aber schon Warterunden, etwa in Fachoberschulen oder Berufsfachschulen...

Henke: Ja, vor allem, wenn sie noch schulpflichtig sind. Aber mancher, der eigentlich eine Ausbildung anfangen wollte, kann dies auch jetzt noch tun – und sich kurzfristig vorstellen. Dass das sinnvoll sein kann, wissen auch die Schulleitungen.

Frage: Haben eigentlich die Maßnahmenpakete der Politik in der Corona-Phase etwas für die Ausbildung gebracht?

Henke: Sicherlich. Bund und Länder haben ihre Hilfen schnell auf den Weg gebracht. Vom Land Niedersachsen kommt noch einiges in Kürze; da stehen wir mit den Ministerien in Kontakt. Wichtig ist uns als Handwerksorganisation aber auch, strukturelle Forderungen aus der Vor-Corona-Zeit nicht zu vergessen. Dabei denke ich unter anderem an das Azubi-Ticket im Öffentlichen Personennahverkehr.

Frage: Was meinen Sie: Hat Corona die Betriebe ausbildungsmüde gemacht?

Henke: Klares Nein!

Frage: Wie finden die Betriebe Ihren Nachwuchs?

Henke: Sie müssen gut ausbilden. Dabei unterstützen wir als Handwerkskammer mit dem Programm „Qualität in der Ausbildung“. Gute Ausbildungsqualität ist die Basis und spricht sich herum. Zusätzlich sollte man sich gezielt als attraktiv darstellen. Dabei sollte man heutzutage auch herausarbeiten, wie viel man schon digital macht. Das lieben viele Jugendliche. Hoffentlich können die Betriebe im kommenden Jahr wieder an Ausbildungsmessen teilnehmen und vermehrt Praktika anbieten. Ein hervorragendes Forum ist zudem der Preis für Innovative Ausbildung, kurz PIA, der NWZ. Über alle Beispiele wird berichtet. Was will man mehr?