Adidas sprintet zu noch mehr Gewinn

Herzogenaurach Der Sportartikelhersteller Adidas schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Europas größter Sportkonzern erwartet für das Gesamtjahr 2019 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen fünf und acht Prozent, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mit. In den ersten sechs Monaten sei ein Umsatzwachstum von vier Prozent erzielt worden. Im zweiten Quartal wuchs der Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft um gut zehn Prozent auf 462 Millionen Euro. Der Umsatz stieg um 4,7 Prozent auf 5,5 Mrd. Euro.