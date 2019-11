Schaeffler verliert Gewinn und Vorstand

Herzogenaurach Der von der Krise im Automobilgeschäft getroffene Zulieferer Schaeffler meldet schwache Gewinnzahlen und verliert auch noch seinen Finanzchef. Dietmar Heinrich werde seinen bis Ende Juli 2020 laufenden Vertrag bei Schaeffler nicht verlängern, teilte das Unternehmen am Dienstag in Herzogenaurach mit. In den ersten neun Monaten des Jahres schaffte Schaeffler mit 10,84 Milliarden Euro zwar einen Umsatz auf Vorjahresniveau, das Konzernergebnis sank aber um 36 Prozent auf 485 Millionen Euro.