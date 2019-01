„Herzstücke“ für Kreuzfahrtriesen

Die Neptun Werft in Rostock-Warnemünde entwickelt sich mehr und mehr zum Spezialisten für schwimmende Maschinenraummodule. Zurzeit (Bild) fertigt das Schwesterunternehmen der Papenburger Meyer Werft ein 140 Meter langes Modul, auch FERU (Floating Engine Room Unit) genannt, für das Kreuzfahrtschiff „Iona“ (P&O Cruises), das 2020 auf der Meyer Werft gebaut werden soll. Mit der Inbetriebnahme einer neuen Produktionshalle im Frühjahr 2018 kann die Neptun Werft laut Geschäftsführer Manfred Ossevorth jetzt vier und perspektivisch sechs FERU pro Jahr abliefern. Die Module bilden das „Herzstück“ der Kreuzfahrtschiffe, die Meyer in Papenburg und im finnischen Turku baut. In ihnen sind auf vier Decks sämtliche Antriebs- und Versorgungssysteme installiert. Neben den Modulen baut die Neptun Werft auch noch Flusskreuzfahrtschiffe.

