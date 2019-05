Aldi investiert 27 Millionen in Hesel

Hesel Der Discounter Aldi Nord modernisiert in den kommenden anderthalb Jahren sein Logistikzentrum in Hesel (Kreis Leer) und investiert dafür nach Unternehmensangaben rund 27 Millionen Euro. Am Donnerstag fand der offizielle Spatenstich für das Großprojekt statt. „Es ist unser klares Bekenntnis zur Region Weser-Ems im Allgemeinen und zum Standort Hesel im Besonderen“, sagte Felix Rottmann, Geschäftsführer der Aldi Regionalgesellschaft Hesel.

Konkret geplant ist nach Angaben des Discounters das Bestandslager (30 000 Qua­dratmeter) um ein neues modernes Kühllager (4500 Qua­dratmeter), ein Werkstattgebäude (500 Quadratmeter) und einen neuen Lager- und Technikbereich (6500 Qua­dratmeter) zu erweitern. Zudem soll auf etwa 2600 Qua­dratmetern ein neuer Verwaltungstrakt mit Büros und einer Kantine entstehen.

Vom Logistikzentrum in Hesel werden 75 Aldi-Märkte in der Region beliefert. Am Firmensitz in Hesel selbst sind rund 150 Mitarbeiter beschäftigt, in der Regionalgesellschaft insgesamt sind es nach Unternehmensangaben knapp 1200.