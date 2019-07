Hesel als Vorreiter bei 5G-Netz

Hesel /Hannover Vom Start des schnellen Mobilfunknetzes 5G in Deutschland profitieren auch zwei Gemeinden in Niedersachsen. Zu den bundesweit 25 Antennenstandorten, die der Telekommunikationsanbieter Vodafone am Dienstag aktivierte, gehören Hesel im Landkreis Leer sowie Bennemühlen in der Gemeinde Wedemark bei Hannover. Das teilte Vodafone am Mittwoch mit.

Das niedersächsische Wirtschaftsministerium hatte zuvor von drei Gemeinden gesprochen, die das 5G-Netz erhalten hätten, und zusätzlich Eicklingen im Landkreis Celle genannt. Diesen Standort bestätigte Vodafone nicht. Für August seien in Niedersachsen aber weitere Stationen in Wienhausen bei Celle und Wolfsburg geplant.

Der neue Mobilfunkstandard lässt sich nur mit 5G-kompatiblen Smartphones nutzen. Vodafone bietet dafür Modelle von Huawei und Samsung an: Während das Huawei-Mobiltelefon sofort für 5G nutzbar ist, gilt das für das Samsung-Gerät erst ab Mitte August. Die 5G-Option kostet in üblichen Vodafone-Verträgen fünf Euro zusätzlich. Die Deutsche Telekom aktiviert ihr 5G-Netz nach eigenen Angaben erst „in den nächsten Wochen“. Telefónica und United Internet halten sich noch bedeckt.