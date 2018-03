Hessisch Oldendorf Die Niedersächsischen Landesforsten überlassen zukünftig zehn Prozent ihrer Wälder einer natürlichen Entwicklung. Die über das ganze Bundesland verteilten Flächen sollen sich von nun an zu den „Urwäldern von morgen“ entwickeln, teilten die Landesforsten am Donnerstag in Hessisch Oldendorf bei Hameln mit. Der Präsident des öffentlichen Unternehmens, Klaus Merker, und Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Künast (CDU) stellten dort das Vorhaben vor.

Die größten der künftigen Urwälder liegen im Harz, in der Elbtalaue und im Süntel, einem Waldgebiet bei Hessisch Oldendorf. Auf insgesamt rund 33 000 Fläche – das entspricht etwa 45 000 Fußballfeldern – verzichten die Landesforsten künftig dauerhaft auf Pflegemaßnahmen. Der Wald bleibe so sich selbst überlassen und entwickele sich weitgehend frei von menschlichem Einfluss, hieß es.

Die ausgewählten Flächen stehen nicht mehr für die Holznutzung zur Verfügung. Wanderungen in den Naturwäldern bleiben aber möglich. „Wir wollen diese Wälder auch weiterhin erlebbar machen“, betonte Merker. „Schließlich kommen wir mit diesem Schritt auch dem Wunsch vieler Menschen nach unberührter Natur nach.“

Bereits in den 1970er Jahren wurden in Niedersachsen die ersten sogenannte „Naturwälder“ ausgewiesen. Bis 2015 wuchs die Fläche mit natürlicher Waldentwicklung auf etwa 27 800 Hektar. Im Nordwesten gibt es unter anderem bereits den Urwald Hasbruch (Kreis Oldenburg) und den Neuenburger Urwald (Kreis Friesland).