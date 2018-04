Die am Montag, 23. April, beginnende Hannover Messe wird internationaler. Rund 60 Prozent der Aussteller kämen mittlerweile aus dem Ausland, sagte Messe-Chef Jochen Köckler am Mittwoch in Hannover. Zur weltgrößten Leistungsschau der Industrie (bis 27. April) werden 200 000 Besucher erwartet. Ihnen soll der aktuelle Stand bei Digitalisierung und Vernetzung der Produktion („Industrie 4.0“) präsentiert werden.DPA-BILD: