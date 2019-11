Hier sagen sich Gockel und Ganter guten Tag

Sie gucken den Hühnern auf den Schnabel: Die Preisrichter Marc de Groot (links) und Ernst Dieter Lammers haben in diesen Tagen viel zu tun: Bei der Nordwestschau, der zweitgrößten Geflügelausstellung in Niedersachsen, werden 2500 Tiere gezeigt – Hühner, Enten, Gänse und Tauben. Die Schau, die dieses Jahr nicht in Oldenburg, sondern in der Messehalle der Landtage Nord in Wüsting stattfindet, ist an diesem Freitag, 29. November, 17 bis 21 Uhr, am Samstag, 30. November, 9 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 1. Dezember, 9 bis 16 Uhr, geöffnet.BILD: