Hier sagen sich Gockel und Ganter guten Tag

Sie gucken den Hühnern ganz genau auf den Schnabel: Die Preisrichter Marc de Groot (links) und Ernst Dieter Lammers haben in diesen Tagen viel zu tun: Bei der Nordwestschau, der zweitgrößten Geflügelausstellung in Niedersachsen, werden 2500 Tiere gezeigt – Hühner, Enten, Gänse und Tauben. Die Schau, die dieses Jahr nicht in der Oldenburger Weser-Ems-Halle, sondern in der Messehalle der Landtage Nord in Wüsting stattfindet, ist an diesem Freitag, 29. November, 17 bis 21 Uhr, am Samstag, 30. November, 9 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 1. Dezember, 9 bis 16 Uhr, geöffnet.BILD: