Hochglanz und Nostalgie

Oldtimer-Fans aus aller Welt lockt die Messe Techno-Classica in diesen Tagen zum 30. Mal nach Essen. Bis zu diesem Sonntag werden bis zu 200 000 Besucher auf der weltgrößten Oldtimermesse erwartet, teilte der Veranstalter jetzt in Essen mit. 1200 Aussteller werden vor Ort sein. Vertreten sind Marken wie Porsche, BMW, Lamborghini, VW und Lotus (im Bild ein Lotus Eleven von 1956). Mehr als 2700 Sammler-Automobile stehen zum Verkauf. Die Preisspanne bewegt sich laut Veranstalter zwischen 3000 Euro und 15 Millionen Euro etwa für ein nur in kleiner Stückzahl produziertes Modell von Ferrari aus den 1950er und 1960er Jahren.