Hochseefischerei modernisiert Flotte

Die deutsche Hochseefischerei hat ihre Fangflotte verkleinert und modernisiert: In diesem Jahr sind zwei neue Trawler in Betrieb gegangen, berichtete der Vorsitzende des Deutschen Hochseefischerei-Verbandes, Uwe Richter. Sie ersetzen bei der Deutschen Fischfang Union Cuxhaven zwei Schiffe aus den 70er und 80er Jahren. „Die Investition hat schon im ersten Jahr gezeigt, dass sie sich lohnt“, sagte er. Vor allem hätten sich die Arbeits- und Lebensbedingungen für die Besatzungen verbessert, aber auch die Leistungsfähigkeit in der Produktion. Ein weiteres in die Jahre gekommenes Schiff ist in diesem Jahr nach Russland verkauft worden. DPA-BILD: