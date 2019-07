Beck’s-Mutter verlässt Australien

Hongkong Der weltgrößte Bierbrauer AB Inbev (u.a. „Beck’s) verkauft sein Australien-Geschäft für 11,3 Milliarden US-Dollar an den japanischen Brauereikonzern Asahi. Das teilte das Unternehmen am Sitz im belgischen Leuven mit. Die Transaktion soll Anfang 2020 abgeschlossen werden. Die Veräußerung der australischen Carlton & United Brauerei solle AB Inbev dabei helfen, Schulden abzubauen. Zudem sollen das weltweite Wachstum weiter beschleunigt werden. Man ziehe auch weiterhin einen Börsengang seines Asien-Geschäfts in Erwägung.