Huckepack von der Jade Richtung USA

Ein besonderes Schiffsmanöver war jetzt im Jade-Fahrwasser vor Wilhelmshaven zu beobachten. Dort hat das chinesische Schwerlastschiff „Hua Yang Long“ die 122 Meter lange Kabelbarge „Ulisse“ und das 22 Meter lange Assistenz-Boot „C-Fenna“ mit Schlepperhilfe an Bord genommen. Die 229 Meter lange und 45 Meter breite „Hua Yang Long“ ist ein sogenannter Halbtaucher. Das bedeutet, dass das Schiff durch das Fluten von Ballasttanks so abgesenkt werden kann, dass die Ladefläche unter Wasser liegt, womit das Einschwimmen von ganzen Schiffen möglich ist. Mit den beiden Schiffen an Bord nimmt das Schwerlastschiff nun Kurs auf die US-Ostküste. Dort soll die „Ulisse“ Seekabel verlegen, die sie zuvor bei den Norddeutschen Seekabelwerken in Nordenham aufgenommen hatte.

BILD: