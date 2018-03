Hude Gut versteckt, aber unweit der Autobahn 28 liegt in Altmoorhausen eine riesige grüne Produktionshalle: Auf beeindruckenden 320 Metern Länge fertigt hier, in einem Ortsteil von Hude (Kreis Oldenburg), die Amazone-Gruppe modernste Maschinen für den Ackerbau.

Neues Herzstück ist die große Lackieranlage, die 2017 in Betrieb genommen wurde. „Die 20 Millionen Euro, die wir dafür in die Hand genommen haben, bedeuten die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens“, erläutert Dr. Stephan Evers, der in der Geschäftsleitung in der Amazone-Gruppe für den Bereich Produktion und Werke zuständig ist. Längst ist die Lackierung von Teilen – in enger Logistik-Kooperation mit dem traditionellen Huder Standort zentral im Ort – mit der neuen Anlage zur High-Tech-Routine geworden. Man setze hier Maßstäbe in Sachen Qualität und Umweltverträglichkeit, freut sich Betriebsleiter Günter Aljets aus Remels. Die Anlage sei „ein absolutes Highlight“. Regelmäßig klopfen bei ihm Fachbesucher wegen einer Führung an.

Russland wichtig

In Grün-Orange lackierte Agrar-Maschinen aus Hude – vor allem zur Bodenbearbeitung und zur Saat – haben weltweit in der Landwirtschaft ihre Kunden. Denn rund 80 Prozent des Gruppenumsatzes gehen in den Export – und das gelte in etwa auch für Hude, erläutert Evers.

Zum größten Auslandsmarkt für Amazone-Agrarmaschinen ist jetzt Russland aufgestiegen. Das Land sei „extrem wichtig“. Evers reist regelmäßig zu der eigenen Produktionsgesellschaft vor Ort im russischen Samara an der Wolga. Sie steht unter komplett einheimischer Leitung, erläutert Evers, dem die Russland-Beziehungen spürbar ans Herz gewachsen sind.

Aber die Produkte aus Hude schaffen es auf dem Landweg sogar noch weiter nach Osten – bis nach Kasachstan. Eine Sämaschine mit bis zu 15 Metern Arbeitsbreite werde dann einfach zusammenklappt und passe auf einen üblichen Lastwagen, erläutert Evers. Nach der langen Fahrt sei er dann „vor Ort in kürzester Zeit einsatzbereit“. Auch in Australien, Neuseeland oder Japan finde man Huder Agrarmaschinen. „Eigentlich auf der ganzen Welt“, so Evers.

Das Huder Standort-Duo trägt einen wichtigen Teil zum Gesamtumsatz der Amazonen-Gruppe (Stammsitz: Hasbergen bei Osnabrück) bei. Dieser wuchs 2017 sehr dynamisch um 12,6 Prozent auf 457 Millionen Euro. Das wurde vom deutschen Absatz und Deutschland und Österreich sowie zahlreichen Auslandsmärkten getragen – und ist ein neuer Rekordwert in der Unternehmensgeschichte, wie kürzlich als Chefs des Familienunternehmens Christian und Dr. Justus Dreyer erläuterten.

Im laufenden Jahr wird „Wachstum mit Augenmaß“ angepeilt, heißt es bei Amazone – also eher etwas im einstelligen Prozentbereich. „Wir wollen weiter Marktanteile gewinnen“, formuliert Evers das Ziel.

Als strategisches Thema gilt zurzeit die Begleitung des „Wandels zur Landwirtschaft 4.0“ – mit Maschinen mit „noch mehr Präzision und weiteren Kosteneinsparungen“. Da wird dann zum Beispiel von einer Amazone-Einzelkorn-Sämaschine jedes Mais-Saatkorn haargenau im Abstand von 16 Zentimetern in den Boden gebracht. Für Exaktheit auf dem Feld sorgt immer häufiger ein Satellit.

Aus Hude kommen Maschinen für Saat, angetriebene Bodenbearbeitung (Rotoren, Eggen usw.) oder auch Walzen – alles auch in integrierten Varianten.

„Hude“ mit den zwei Standorten entwickelt seine weltweit gefragten Maschinen selbst, betonen Produktions-Chef Evers und Betriebsleiter Aljets. Etwa 60 der rund 600 Beschäftigten in Hude (400 im Zentrum/200 in Altmoorhausen) sind mit Entwicklungen und Versuchen beschäftigt. Nur die Software für die Elektronik – enorm wichtig für die ausgeklügelte „Landwirtschaft 4.0 – steuern die Experten aus der Zentrale bei. Wichtig sei die elektronische Kombinierbarkeit möglichst vieler Geräte, tendenziell auch mit Produkten der Konkurrenz: Die Landwirte sollen es einfach haben.

Wie geht es in Hude weiter? Die Riesen-Halle in Altmoorhausen, 2008 begonnen und zuletzt 2015/2016 erweitert, könnte nochmals wachsen. Macht man an einem Ende der 320-Meter-Halle eine Tür auf, wird jedenfalls schon der Blick auf eine Erweiterungsfläche frei. Erst etwa 50 Prozent der rund 27 Hektar, die sich Amazone einst in Altmoorhausen gesichert hat, werden bisher genutzt.

Neue Roboter

Vielleicht müssen eines Tages nicht mehr ganz so viele Touren mit Metall-Komponenten zum Reinigen, Grundieren und Lackieren aus dem Ortszentrum nach Altmoorhausen gefahren werden wie zurzeit: Millionen Teile von wenigen Zentimetern bis sechs Metern Länge. Man erwägt, wie zu hören ist, den Logistikaufwand zu reduzieren.

2018 stehen aber definitiv erstmal 1,5 Millionen Euro für neue Werkzeuge und Schweißroboter auf der Investitionsliste.