ICE-Sprinter wieder im Takt

Ein ICE-Sonderzug in Hochgeschwindigkeitsfahrt: Seit Samstag können Reisende wieder öfter unter vier Stunden Dauer von Berlin nach München oder in die Gegenrichtung reisen. Die Bahn erhöht die Zahl dieser Verbindungen des ICE-Sprinters von täglich zwei auf fünf und stockt das Angebot damit wieder auf das Niveau vor der Corona-Krise auf, wie der Konzern mitteilte. Zwischenzeitlich hatte die Bahn die Verbindung ganz aus dem Fahrplan gestrichen. Die Strecke gehört zu den meistbefahrenen Fernverbindungen der Bahn AG. ICE-Sprinter fahren auf mehreren Verbindungen zwischen deutschen Metropolen. Die kürzeren Fahrzeiten entstehen durch einen hohen Anteil an Schnellfahrstrecken und weniger Halte unterwegs.