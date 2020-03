Ärzte Reagieren Auf Corona: Krankschreibung per Telefon

Im Nordwesten Die Ärzte reagieren auf die Zunahme von Coronavirus-Infektionen und ziehen das nächste Register: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband haben sich darauf geeinigt, dass in Ausnahmefällen Ärzte auch per Telefon eine Krankschreibung vornehmen können. „Das gilt nur für diejenigen, die Symptome zeigen, die auf eine Coronavirus-Infektion hinweisen könnten“, so Helmut Scherbeitz, Geschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Bezirksstelle Oldenburg.

Die Ärzte würden bei Patienten mit einer leichten Erkrankung der oberen Atemwege nach dem Schema des Robert-Koch-Instituts abfragen. Wenn ein Infekt oder eine Grippe vorliege, könne die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dann auch am Telefon ausgestellt werden. Bei Verdacht auf eine Infektion mit dem neuen Coronavirus würde dann wie gehabt vorgegangen. Scherbeitz betont, dass die telefonische Krankschreibung nicht bei Erkrankungen oder Symptomen gelte, die nichts mit den oberen Atemwegen zu tun haben. „Wer sich die Hand verstaucht hat, muss weiterhin zum Arzt.“

Unterdessen haben die Corona-Testzentren in Oldenburg, Vechta und Wilhelmshaven ihre Arbeit aufgenommen. Nach Angaben der KVN sind die Zentren zunächst vier Stunden am Tag durch je einen Arzt und einen Helfer besetzt. Gleich mehrere neue Corona-Fälle wurden am Montag und Dienstag in Wilhelmshaven (2), im Landkreis Friesland (2), im Landkreis Oldenburg (1) sowie in der Stadt Oldenburg (1) gemeldet. Nach NWZ-Informationen waren alle Betroffenen Teilnehmer einer Skifreizeit in Südtirol und sind am Sonntag zurückgekehrt. Auch eine Frau aus dem Landkreis Aurich soll sich dort infiziert haben. Insgesamt befanden sich 22 Personen in dem Reisebus – zwölf von ihnen sollen nach Angaben der Stadt Oldenburg am Coronavirus erkrankt sein, nicht alle davon stammen aus der Region. Eigentlich sollte die Busfahrt am Oldenburger ZOB enden, die Betroffenen wurden aber direkt an das Gesundheitsamt Oldenburg verwiesen. Vier bestätigte Infektionen wurden am Dienstag in Delmenhorst bekannt. Auch hier handele es sich um eine Reisegruppe, die in Südtirol war. Eine Verbindung zur anderen Gruppe bestehe nicht. Im Landkreis Vechta wurde derweil der erste Fall bestätigt: Ein 30-Jähriger ist an Covid-19 erkrankt, die Ansteckung erfolgte wohl in Ischgl (Österreich). Zudem gibt es zwei Verdachtsfälle. Auch im Kreis Ammerland gab es zwei weitere Fälle.

Unterdessen hat das Land Niedersachsen das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen teilweise aufgehoben. Eine Ausnahmeregelung gelte bis 30. Mai für den Transport von haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln.