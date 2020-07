Corona-Krise: Nordsee-Küste funkt SOS

Im Nordwesten Die Tourismus-Wirtschaft an der niedersächsischen Nordsee-Küste funkt das Notsignal SOS. Sommerliche Bilder von sich wieder füllenden Stränden dürften nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Corona-Krise einen enormen wirtschaftlichen Schaden für Betriebe und Kommunen hinterlassen habe, heißt es in einem gemeinsamen Positionspapier der Verbände „Ostfriesische Inseln“ und „Die Nordsee“, das der NWZ vorliegt.

Die beiden Verbände vertreten Tourismusstandorte von Borkum bis Wangerland und stehen für rund 16,5 Millionen Übernachtungen pro Jahr. Die Existenz der Kommunen hänge vom Tourismus ab. „Es ist, als wären TUI oder Lufthansa eine Stadt“, heißt es in dem Papier an Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Die Lage an der Küste sei bedrohlich. Die Corona-Krise habe bis Ende Mai rund drei Millionen beitragspflichtige Übernachtungen gekostet. Die Einnahmeausfälle allein durch entgangene Gästebeiträge lägen bei 6,6 Millionen Euro.

Zur finanziellen Unterstützung von Betrieben und Kommunen machen die Verbände zehn Vorschläge. Benötigt werde unter anderem ein Rettungsschirm auf Basis des entgangenen Gastbeitrages im Volumen von 6,6 Mio. Euro oder als Direkthilfe für die Kommunen, die besonders vom Tourismus leben. Das Entgelt für die Strandnutzung, das die Kommunen ans Land zahlen, soll für mindestens zwei Jahre erlassen und die Mehrwertsteuer auf Umsätze wie die Strandkorbvermietung temporär auf 7 Prozent gesenkt werden. Außerdem wollen die Küstenorte eine höhere Förderung, Bürgschaften für touristische Zukunftsprojekte und ein Extra-Konjunkturprogramm für den Neuanfang.