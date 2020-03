Coronavirus: Land macht Küste dicht

Im Nordwesten Niedersachsen hat angesichts der Corona-Epidemie Touristen und Ausflügler aufgerufen, dem Bundesland und der Küste fernzubleiben. „Der Appell an Menschen in den Nachbar-Bundesländern und den Niederlanden ist, bleiben Sie zu Hause“, sagte der Leiter des Krisenstabs der Landesregierung, Heiger Scholz, am Mittwoch in Hannover. Ein förmliches Verbot sei dabei aber weder praktikabel noch erforderlich.

Ein neuer Erlass verbietet Hotels, Campingplätzen und allen übrigen – auch privaten – Zimmervermittlern in Niedersachsen ab Mittwoch das Vermieten von Quartieren an Touristen. Die Frist besteht vorerst bis zum 18. April. Konkret heißt das: Das Ostergeschäft fällt aus.

„Dangast entsteht dadurch wirtschaftlich ein riesiger Schaden“, sagte Johann Taddigs, Kurdirektor des Nordseebads im Kreis Friesland. Dennoch sieht er die Notwendigkeit eines Beherbergungs- und Übernachtungsverbotes, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen: „Jeder sollte zu seiner Verantwortung stehen.“

Die Friesenhörn-Kliniken in Friesland schließen komplett. Dank des Bettenwechsels reisten am Mittwoch keine Patienten mehr an, das Haus in Horumersiel wird bis Freitag geräumt, kündigte der geschäftsführende Gesellschafter Thomas Bruns an. „Das bedeutet für uns einen Umsatz-Totalverlust“, sagte er und forderte für die gesamte Branche, „mit unter den Rettungsschirm der Bundesregierung genommen zu werden“.

Ernste Zeiten brechen jetzt auch am Campingplatz Falkensteinsee bei Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) an, der zu den beliebtesten Plätzen Deutschlands zählt. „Wir waren für Ostern und den 1. Mai ausgebucht“, sagte Inhaberin Rieke Meiners. Für viele ihrer 60 Mitarbeiter ist Kurzarbeit angesagt – ein großes Problem für beide Seiten. „Viele sind auf das Geld angewiesen“, erklärte Meiners. Dem Campingplatz selbst entgehe jetzt ein großer Umsatz, vorerst könne man das aber überbrücken.

Auch die Wesermarsch-Gemeinde Butjadingen trifft der Erlass hart, sagte Robert Kowitz, Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft TSB. Er begrüßt jedoch, dass es nun verbindliche Aussagen gibt.