Im Nordwesten Die neue Kassenbonpflicht stößt Bäckern in Niedersachsen zufolge bei den Verbrauchern auf große Ablehnung. Nicht einmal jede zehnte Quittung gehe über die Theke, der Rest lande im Müll, sagte Babette Lichtenstein van Lengerich vom Bäckerinnungsverband Niedersachsen/Bremen. In anderen Handelsbetrieben sieht man die neue Bonpflicht hingegen entspannter.

Auch in einer Umfrage auf NWZonline sprachen sich 73 Prozent der 1383 Nutzer deutlich gegen die Bonpflicht aus. Sie sei ein unnötiger Mehraufwand, hieß es darin.

„Einige Kunden sind so sauer, dass sie sagen, sie sammeln die Bons und senden sie ans Finanzamt“, sagte Lichtenstein van Lengerich. Der Unmut der Bevölkerung sei eklatant. „Die Kunden wollen die Bons nicht haben. Sie halten es für unverantwortlich, so viel Papier und Arbeit zu produzieren.“ Auch der Kassiervorgang verlängere sich.

Seit Jahresanfang müssen Händler mit elektronischen Kassensystemen ihren Kunden unaufgefordert einen Kauf-Beleg aushändigen. Aus Sicht der Händler sei dies vor allem dort problematisch, wo „viel Ware für wenig Geld“ verkauft werde, meinte Jan König, Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Nordwest in Oldenburg – also beispielsweise die Brötchen am Morgen.

Gerade im Lebensmittelhandel seien auch Apps fürs Smartphone, über die Kunden bezahlen und auch Quittungen erhalten können, kaum eine Alternative. Im Fokus der Diskussion stünden eher andere Themen.

„Was da derzeit passiert, ist einfach Müllproduktion“, sagte Daniel Schneider, Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks. In der Gastronomie ist man derweil gelassener, auch wenn man die Kritik der Bäckerei-Innungen teile. „Für unsere Betriebe bedeutet es keine große Umstellung“, erklärte Hildegard Kuhlen, Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Weser-Ems. Das Gesetz würde in der Gastronomie aber nicht zu einer genaueren Buchhaltung führen. „Die Kassensysteme verzeichnen eh alles ganz genau“, sagte Kuhlen.